Si frequenta dopo il liceo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si frequenta dopo il liceo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATENEO

Significato/Curiosità : Si frequenta dopo il liceo

Dopo aver completato il liceo o l'ateneo, molte persone scelgono di frequentare ulteriori corsi di istruzione o programmi accademici per approfondire la propria formazione o acquisire competenze specifiche. Questi percorsi post-secondari possono includere l'università, dove gli studenti possono conseguire una laurea triennale o specialistica in diverse discipline, o programmi professionalizzanti come scuole di specializzazione, dottorati di ricerca o master. Questi percorsi post-secondari offrono agli individui la possibilità di specializzarsi in un campo specifico o di ampliare le proprie conoscenze, preparandoli per una carriera nel settore accademico, scientifico o professionale.

Altre risposte alla domanda : Si frequenta dopo il liceo : frequenta; dopo; liceo; frequenta no i master; Non la frequenta no gli astemi; Si è istruito senza frequenta re alcuna scuola; frequenta ta isola delle Baleari; Un quartiere di Helsinki frequenta to dai turisti; Subito dopo il bis; Nelle TV italiane si videro dopo il 1977; Si bagnano dopo il bagno; dopo aver sfilato fila; Andò in orbita dopo Gagarin; Il liceo per chi ha attitudini creative; Precede il liceo classico; Lingua da liceo classico; Il biennio che precede il liceo classico; Un tipo di liceo ;

Cerca altre Definizioni