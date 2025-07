Scrisse I parenti terribili nei cruciverba: la soluzione è Cocteau

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scrisse I parenti terribili' è 'Cocteau'.

COCTEAU

La soluzione Cocteau di 7 lettere

Perché la soluzione è Cocteau? Cocteau si riferisce a Jean Cocteau, artista e scrittore francese noto per le sue opere teatrali, cinematografiche e poetiche. La parola richiama un talento eclettico e innovativo, capace di mescolare poesia, teatro e cinema in modo originale. Conosciuto anche per aver scritto I parenti terribili, rappresenta l'immaginario di un artista che ha rivoluzionato il mondo culturale del Novecento, lasciando un'eredità indelebile.

la definizione "Scrisse I parenti terribili"

