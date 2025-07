Salame tipico della Valtellina nei cruciverba: la soluzione è Bresaola

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Salame tipico della Valtellina' è 'Bresaola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRESAOLA

Curiosità e Significato... La parola Bresaola è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bresaola.

Perché la soluzione è Bresaola? La Bresaola è un salume tipico della Valtellina, in Lombardia, ottenuto da carne bovina magra, stagionata e affumicata. Dal colore rosso intenso e dal sapore delicato, è perfetta per antipasti o insalate leggere. Rinomata per la sua qualità e tradizione, rappresenta un'eccellenza culinaria della regione, simbolo della cucina alpina italiana.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Salame tipico della Valtellina", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

