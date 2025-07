Risaltare contro uno sfondo nei cruciverba: la soluzione è Stagliarsi

Home / Soluzioni Cruciverba / Risaltare contro uno sfondo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Risaltare contro uno sfondo' è 'Stagliarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAGLIARSI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Stagliarsi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Stagliarsi.

Perché la soluzione è Stagliarsi? Stagliarsi significa distinguersi chiaramente in mezzo a uno sfondo o a un contesto, come un soggetto che emerge nettamente da un’immagine o una scena. È spesso usato per descrivere qualcosa o qualcuno che si fa notare per la sua presenza evidente e marcata rispetto all’ambiente circostante. In sintesi, è il modo di dire che qualcosa si evidenzia nettamente, catturando l’attenzione di chi guarda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Gara ciclistica in salita contro il tempoAtto contro la leggeFinire con i piedi contro un ostacoloCombatte contro i MoriUn filtro contro le mail

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Risaltare contro uno sfondo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

L A R E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REALE" REALE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.