Quella sul tetto riceve il segnale TV nei cruciverba: la soluzione è Antenna

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella sul tetto riceve il segnale TV

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella sul tetto riceve il segnale TV' è 'Antenna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTENNA

Curiosità e Significato di Antenna

Non fermarti alla soluzione! Conosci Antenna più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Antenna.

Perché la soluzione è Antenna? L'antenna è un dispositivo che si installa sul tetto o vicino alla casa per ricevere i segnali TV trasmessi dall'etere. Permette di captare le onde radio e di trasformarle in immagini e suoni visibili sui televisori. È fondamentale per chi vuole guardare i programmi senza connessione internet o satellitare, garantendo un buon segnale anche in zone remote.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rendere indecifrabile un segnale TVRiceve i canali tvDecritta il segnale TvOgnuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tettoLa Venier in TV

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Antenna

Hai trovato la definizione "Quella sul tetto riceve il segnale TV" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I S P A C P H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCHIAPPE" SCHIAPPE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.