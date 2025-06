Decritta il segnale Tv nei cruciverba: la soluzione è Decoder

DECODER

Curiosità e Significato di "Decoder"

Vuoi sapere di più su Decoder? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Decoder.

Perché la soluzione è Decoder? Il decoder è un dispositivo elettronico che permette di sintonizzarsi e decodificare i segnali televisivi, migliorando la qualità dell’immagine e del suono. È fondamentale per ricevere correttamente i canali digitali, soprattutto con l’adozione della TV digitale terrestre. In sostanza, il decoder trasforma i segnali complessi in immagini e suoni comprensibili, rendendo più semplice godersi i programmi preferiti a casa.

Come si scrive la soluzione Decoder

Hai trovato la definizione "Decritta il segnale Tv" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

C Como

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

R Roma

