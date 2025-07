Pomodori in scatola nei cruciverba: la soluzione è Pelati

Home / Soluzioni Cruciverba / Pomodori in scatola

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pomodori in scatola' è 'Pelati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PELATI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Pelati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Pelati.

Perché la soluzione è Pelati? I pomodori in scatola sono pomodori freschi conservati in contenitori di latta, pronti all'uso in cucina. La parola pelati si riferisce a questi pomodori che, dopo essere stati sbollentati e pelati, vengono confezionati per facilitare ricette come sughi e zuppe. Sono un ingrediente pratico e versatile, ideale per preparare piatti gustosi in modo rapido.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sono i frutti in scatolaLa scatola che registra le operazioni del pilotaScatola di montaggioLa scatola accanto alle vecchie bilanceI frutti come i pomodori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Pomodori in scatola" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

N R E E I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LENIRE" LENIRE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.