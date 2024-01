La Soluzione ♚ I frutti come i pomodori

La definizione e la soluzione di: I frutti come i pomodori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

I frutti come i pomodori: Disambiguazione – "pomodori" rimanda qui. se stai cercando l'album di gino paoli, vedi pomodori (album). disambiguazione – "pomodoro" rimanda qui. se stai... Curiosità su: Disambiguazione – "pomodori" rimanda qui. se stai cercando l'album di gino paoli, vedi pomodori (album). disambiguazione – "pomodoro" rimanda qui. se stai... In botanica una bacca è un tipo di frutto carnoso in cui tutti gli strati sono di consistenza morbida e acquosa. Le bacche si distinguono dalle drupe principalmente per via dell'assenza della componente interna legnosa. Il termine bacca è tuttavia colloquialmente utilizzato per riferirsi per estensione a qualunque tipo di frutto carnoso piccolo e tondeggiante di alberi o arbusti. Molti frutti e ortaggi comunemente consumati sono delle bacche: pomodoro, peperone, cachi, kiwi, uva, mirtillo e ribes. Altri frutti carnosi poliacinosi comunemente indicati con il termine di "bacca", tra cui la mora del rovo o il lampone, in termini botanici sono invece definiti polidrupe, ovvero frutti aggregati (derivati da più pistilli dello stesso fiore che rimangono uniti anche nel frutto) formati da tante piccole drupe inserite sul ricettacolo convesso del fiore. Italiano Sostantivo, forma flessa bacche f pl (botanica) plurale di bacca Sillabazione bàc | che Etimologia / Derivazione vedi bacca Contrari drupe

Altre risposte : bacche; frutti; come; pomodori;