Una scatola di montaggio, comunemente nota come kit di montaggio, è un insieme di componenti preassemblati e materiali necessari per creare o costruire un oggetto specifico. Questi kit sono progettati per consentire agli utenti di assemblare l'oggetto desiderato seguendo le istruzioni fornite. Possono essere disponibili in diverse forme e dimensioni, a seconda dell'oggetto da costruire, come modelli di aerei, automobili, navi, robot, mobili e molto altro. Solitamente, una scatola di montaggio contiene parti, come pezzi di plastica, legno o metallo, viti, bulloni, istruzioni dettagliate e talvolta anche strumenti necessari per il montaggio. Questi kit offrono un'opportunità educativa e di intrattenimento, stimolando la creatività e le abilità pratiche dei costruttori, consentendo loro di creare qualcosa di unico e personale.

