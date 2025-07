Per niente sporca nei cruciverba: la soluzione è Netta

NETTA

Curiosità e Significato di Netta

Hai risolto il cruciverba con Netta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Netta.

Perché la soluzione è Netta? Netta indica qualcosa di chiaro, deciso e senza ambiguità. Può riferirsi a un giudizio, a un risultato o a un comportamento che non lascia dubbi o confusioni. Quando si dice che qualcosa è netta, si sottolinea la sua limpidezza e precisione, come un'immagine senza sfumature o un'opinione senza mezze misure. È un termine che esprime fermezza e chiarezza.

Come si scrive la soluzione Netta

Hai trovato la definizione "Per niente sporca" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

