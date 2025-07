Non allineata alle altre nei cruciverba: la soluzione è Sfalsata

Home / Soluzioni Cruciverba / Non allineata alle altre

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non allineata alle altre' è 'Sfalsata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFALSATA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Sfalsata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Sfalsata.

Perché la soluzione è Sfalsata? SFALSATA indica qualcosa che è alterato, distorto o fuori posizione rispetto a come dovrebbe essere. Può riferirsi a un'immagine, a una percezione o a un dato che non corrisponde alla realtà o alle aspettative, creando un senso di straniamento o di non conformità. In parole semplici, è ciò che si discosta dalla norma e si distingue dalle altre, come suggerisce il modo in cui si presenta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si citano prima delle altreAltrove le ha con altrePrecedono le altreIo con altre personePiccola nave che guida altre imbarcazioni in porto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Non allineata alle altre"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

F Firenze

A Ancona

L Livorno

S Savona

A Ancona

T Torino

A Ancona

T U O I S T N I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "USTIONATI" USTIONATI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.