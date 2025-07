Ne è simbolo il quadrifoglio nei cruciverba: la soluzione è Fortuna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ne è simbolo il quadrifoglio' è 'Fortuna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORTUNA

Curiosità e Significato... La parola Fortuna è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fortuna.

Perché la soluzione è Fortuna? Il termine fortuna rappresenta la casualità favorevole che può cambiare il corso degli eventi, portando successi imprevisti o momenti di gioia. Spesso associata a simboli come il quadrifoglio, la fortuna è quella sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto, un tocco di magia che ci accompagna nella vita quotidiana. È un concetto che racchiude speranza e imprevedibilità, rendendo ogni giorno un po’ più speciale.

F Firenze

O Otranto

R Roma

T Torino

U Udine

N Napoli

A Ancona

