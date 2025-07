Il gas nobile con simbolo Ne nei cruciverba: la soluzione è Neon

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il gas nobile con simbolo Ne' è 'Neon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEON

Perché la soluzione è Neon? Il neon è un gas nobile incolore e inerte, noto per la sua capacità di brillare intensamente quando sottoposto a una scarica elettrica, creando le famose insegne luminose. Usato anche in lampade a scarica e in applicazioni scientifiche, il neon dona un caratteristico colore rosso-arancio. La sua proprietà di emettere luce vivida lo rende simbolo di luminosità e innovazione nel mondo della pubblicità e dell'arte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il gas con il simbolo NeIl gas il cui simbolo è RnIl gas con simbolo HeUn gas nobile e radioattivoGas nobile presente in tracce nell atmosfera

