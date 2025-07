Mossi come certi capelli nei cruciverba: la soluzione è Ondulati

Home / Soluzioni Cruciverba / Mossi come certi capelli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Mossi come certi capelli' è 'Ondulati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONDULATI

Curiosità e Significato... La parola Ondulati è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ondulati.

Perché la soluzione è Ondulati? Ondulati descrive capelli con onde morbide e naturali, spesso dal look fresco e sbarazzino. Sono perfetti per chi cerca un tocco di movimento senza essere troppo definiti. Questa parola richiama l’immagine di capelli che sembrano danzare con la brezza, donando vitalità e stile a ogni chioma. In breve, i capelli ondulati sono il simbolo di naturale eleganza e spirito libero.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Così sono i capelli ondulatiNegli occhi e nei capelliModesti come certi compensiPuò essere varia in certi spettacoliGli indesiderati abitatori di certi castelli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Mossi come certi capelli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

U Udine

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

T O R N A T E P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERTANTO" PERTANTO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.