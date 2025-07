Molluschi simili alle vongole nei cruciverba: la soluzione è Arselle

Home / Soluzioni Cruciverba / Molluschi simili alle vongole

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Molluschi simili alle vongole' è 'Arselle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARSELLE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Arselle, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Arselle? Le arselle sono molluschi simili alle vongole, appartenenti alla famiglia delle telline, caratterizzati da conchiglia sottile e forma allungata. Sono molto apprezzate in cucina, soprattutto per la loro delicatezza e sapore delicato. Spesso utilizzate in antipasti e piatti di mare, rappresentano una valida alternativa alle più note vongole, arricchendo piatti con gusto e leggerezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Piccoli molluschi simili ai polpiMolluschi cefalopodi simili ai calamariSono simili alle vongolePesci di lago simili alla troteFrutti simili alle amarene

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Molluschi simili alle vongole" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

R Roma

S Savona

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

T N T S I A F S A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FANTASISTI" FANTASISTI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.