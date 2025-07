Sono simili alle vongole nei cruciverba: la soluzione è Telline

TELLINE

Curiosità e Significato di Telline

Perché la soluzione è Telline? Le TELLINE sono molluschi simili alle vongole, appartenenti alla famiglia delle telline. Piccole e snelle, si distinguono per il guscio sottile e la carne delicata, molto apprezzata in cucina. Ideali per antipasti e primi, rappresentano un ingrediente tipico del mare italiano. La loro presenza arricchisce ogni piatto di sapore autentico e tradizione, rendendo la tavola irresistibile per gli amanti dei frutti di mare.

Come si scrive la soluzione Telline

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

