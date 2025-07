Luoghi d approdo nei cruciverba: la soluzione è Scali

Home / Soluzioni Cruciverba / Luoghi d approdo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Luoghi d approdo' è 'Scali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALI

Curiosità e Significato... La parola Scali è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scali.

Perché la soluzione è Scali? Scali indica i punti di approdo di imbarcazioni o navi, come porti o moli, dove si attracca e si sbarca. È un termine molto usato nel mondo marittimo per descrivere le aree di sosta e accesso al mare. Questi luoghi sono fondamentali per il commercio, il turismo e l'esplorazione, rappresentando veri e propri punti di partenza e arrivo sulle rotte nautiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Luoghi in cui non mancano gli ammalatiLuoghi che risuonano di latratiLuoghi di domicilioI luoghi della propria infanziaLuoghi in cui ci si ripara

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Luoghi d approdo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

I Imola

E U N P T E D R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRUDENTE" PRUDENTE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.