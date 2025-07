Località naturalistico archeologica del Siracusano nei cruciverba: la soluzione è Pantalica

PANTALICA

Curiosità e Significato di Pantalica

Vuoi sapere di più su Pantalica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Pantalica.

Perché la soluzione è Pantalica? Pantalica è un'area naturale e archeologica situata nel Siracusano, famosa per le sue spettacolari gole, le tombe rupestri e i resti di antichi insediamenti bizantini. Questo sito UNESCO unisce natura incontaminata e storia millenaria, offrendo uno scenario unico per escursioni e visite culturali. Visitare Pantalica significa immergersi in un mondo di natura selvaggia e patrimonio storico, un vero tesoro da scoprire.

Come si scrive la soluzione Pantalica

Stai cercando la risposta alla definizione "Località naturalistico archeologica del Siracusano"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

