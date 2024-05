Non lo sorregge la fede

Aggettivo

Curiosità su: Astarotte è un personaggio del poema di Luigi Pulci intitolato il Morgante. Astarotte è un diavolo saccente e miscredente che si interessa di scienza. Egli riceve da Malagigi l'ordine di recarsi in Egitto per riportare Rinaldo a Roncisvalle dove si dovrà svolgere la battaglia. Il diavolo, contento dell'incarico, preleva il paladino e lo trasporta in volo al luogo designato e, mentre sorvolano il Mediterraneo verso Gibilterra, lo intrattiene spiegandogli, secondo le nuove concezioni scientifiche del Quattrocento, come è formata la gerarchia dell'Inferno e quella del cielo sostenendo che oltre le colonne d'Ercole ci sono altre terre dove vivono altri popoli e che la terra «sospesa sta fra le stelle sublimi.». Come scrive Giovanni Titta Rosa«Religione e teologia si mescolano nel suo ragionare alle nuove intuizioni astronomiche del secolo; ma sono poste in bocca ad Astarotte con più petulanza che esattezza e con quel tono d'ironia tra scettica e miscredente che era del poeta e della corte dove egli viveva.

miscredente m e f sing (pl.: miscredenti)

che è senza fede

Sostantivo

miscredente m e f sing (pl.: miscredenti)

chi è senza fede Luigi è un miscredente (per estensione) chi non ama ma deride la verità, rifiutandola in modo sfrontato

Voce verbale

miscredente

participio presente di miscredere

Sillabazione

mi | scre | dèn | te

Pronuncia

IPA: /miskre'dnte/

Etimologia / Derivazione

deriva da miscredere

Sinonimi

ateo, infedele, empio, eretico

( per estensione ) scettico, incredulo, sacrilego

scettico, incredulo, sacrilego non religioso

Contrari

credente, fedele, devoto

cinico

religioso, pio