La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo dice chi è stufo' è 'Uffa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UFFA

Curiosità e Significato di Uffa

Vuoi sapere di più su Uffa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Uffa.

Perché la soluzione è Uffa? Uffa è un'espressione usata per manifestare fastidio o frustrazione di fronte a qualcosa che si ripete o che non piace. È un modo semplice e immediato per comunicare che si è stanchi di una situazione o di un comportamento. Quando si dice Uffa!, si trasmette il desiderio di cambiare o interrompere ciò che infastidisce, rendendo chiaro il proprio stato d'animo.

Come si scrive la soluzione Uffa

Se "Lo dice chi è stufo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

U Udine

F Firenze

F Firenze

A Ancona

