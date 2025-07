Larga fettuccia nei cruciverba: la soluzione è Nastro

NASTRO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Nastro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nastro? NASTRO è una lunga striscia di materiale sottile, come tessuto, carta o plastica, utilizzata per legare, decorare o confezionare. La sua versatilità lo rende protagonista in molte occasioni, dall'abbigliamento alle decorazioni. Pensato per essere facilmente tagliato e modellato, il nastro è un elemento indispensabile in DIY, regali e allestimenti. Insomma, un semplice ma prezioso alleato di creatività e praticità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si ripetono nella fettucciaUna fettuccia commestibileL ha larga il permissivoUna piccola e larga seduta senza schienaleLo sono le piante a larga chioma

N Napoli

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

R T E S U A P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PASTEUR" PASTEUR

