Una piccola e larga seduta senza schienale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una piccola e larga seduta senza schienale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANCHETTA

Significato/Curiosita : Una piccola e larga seduta senza schienale

Sicura e la prevenzione di infortuni all'articolazione della spalla. l'esercizio viene svolto da seduti, con lo schienale leggermente inclinato e non verticale... Caratterizzato dalla panchetta anteriore con copertura in tessuto che lasciava però scoperta una parte della struttura tubolare. tale panchetta era fissa, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

