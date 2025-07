La vice mamma del bebé nei cruciverba: la soluzione è Tata

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La vice mamma del bebé' è 'Tata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TATA

Curiosità e Significato... La soluzione Tata di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tata? La vice mamma del bebé si riferisce alla figura che si prende cura del neonato quando i genitori non sono disponibili, come una tata. La parola tata indica quindi una persona affidabile e professionale che si prende cura dei bambini, garantendo loro attenzione e affetto. È un ruolo fondamentale per le famiglie, offrendo supporto e tranquillità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Cantavano Mamma miaLa bottiglia del bebéAppellativo per il bebèIl bebé si attacca a quello maternoIl prediletto della mamma

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

