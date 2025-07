La trascrizione d uno scritto nei cruciverba: la soluzione è Copiatura

COPIATURA

Curiosità e Significato di Copiatura

Approfondisci la parola di 9 lettere Copiatura: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Copiatura? La parola copiatura indica l'atto di riprodurre fedelmente un testo scritto, spesso tramite trascrizione o duplicazione. È usata soprattutto in contesti storici e legali per riferirsi alla copia di documenti, o nel mondo digitale per indicare la duplicazione di contenuti. In breve, rappresenta il processo di riprodurre un testo o un documento mantenendone intatta la forma originale.

Come si scrive la soluzione Copiatura

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U N C E I Q Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CINQUE" CINQUE

