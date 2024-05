Trascrizione d uno scritto

Sostantivo

Curiosità su: Un manoscritto (dal latino manu scriptus, cioè "scritto a mano", abbreviato in inventari e cataloghi come ms. al singolare e mss. al plurale) è un qualsiasi documento scritto a mano, in opposizione a quelli stampati o riprodotti in un qualsiasi altro modo. Rientrano quindi in questa categoria anche i graffiti e le incisioni (su tavolette di qualsiasi materiale). Comunemente, però, con questo termine si designano testi scritti a mano e redatti in forma di libro. In editoria sono considerati manoscritti anche i testi dattiloscritti che non sono ancora passati attraverso il processo di stampa. L'esempio tipico è la copia che l'autore ha scritto personalmente. Sua caratteristica precipua dev'essere l'unicità. Il periodo d'oro dei manoscritti è situato nel Medioevo, quando gli amanuensi trascrissero migliaia di testi dell'antichità conservandoli in codici che li hanno preservati nei secoli. La disciplina che studia i manoscritti in quanto oggetti è la codicologia, mentre lo studio della scrittura è affidato alla paleografia.

copiatura f sing (pl.: copiature)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

co | pia | tù | ra

Pronuncia

IPA: /kopja'tura

Etimologia / Derivazione

deriva da copiare

Sinonimi

copia, ricopiatura, trascrizione, riproduzione

imitazione, scopiazzatura, contraffazione , plagio , ripetizione

Contrari