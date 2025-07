La sposa fortunata nei cruciverba: la soluzione è Bagnata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La sposa fortunata' è 'Bagnata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAGNATA

Curiosità e Significato di Bagnata

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Bagnata, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bagnata? BAGNATA indica qualcosa o qualcuno che è stato bagnato, solitamente dall'acqua, come una persona sotto la pioggia o un oggetto immerso. È un termine semplice ma evocativo, spesso usato in modo figurato per descrivere situazioni impreviste o momenti di caos. Nel contesto de La sposa fortunata, suggerisce un'immagine di qualcuno che si trova sotto l'acqua, collegandosi al gioco di parole e al mistero della soluzione.

Come si scrive la soluzione Bagnata

La definizione "La sposa fortunata" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

G Genova

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

