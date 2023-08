L infelice sposa di Otello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L infelice sposa di Otello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DESDEMONA

Significato/Curiosità : L infelice sposa di Otello

Desdemona è un personaggio tragico nell'opera di William Shakespeare "Otello". Sposa dell'eroe titolare, Otello, Desdemona incarna l'innocenza, la purezza e la devozione. La sua morte è il risultato di un inganno manipolatorio dell'antagonista, Iago, che fa sorgere il dubbio nella mente di Otello sulla sua fedeltà. Nonostante l'amore sincero per Otello e i suoi sforzi per difendere la sua fedeltà, Desdemona è vittima di un tragico destino, uccisa dal geloso marito nell'erronea convinzione che lei lo abbia tradito. La figura di Desdemona rappresenta l'ingiustizia e le conseguenze della manipolazione, offrendo un potente spunto di riflessione sulle dinamiche umane complesse.

