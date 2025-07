La somma in gioco nei cruciverba: la soluzione è Posta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La somma in gioco' è 'Posta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POSTA

Curiosità e Significato... La parola Posta è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Posta.

Perché la soluzione è Posta? La somma in gioco è un’espressione che richiama l’idea di un importo da considerare o da riscuotere, spesso legata a somme di denaro o premi. La parola posta si collega a questo concetto, richiamando sia la consegna di lettere e denaro tramite il servizio postale, sia l’insieme di ciò che si deve ricevere o inviare. In definitiva, posta rappresenta ciò che è in attesa di essere consegnato o ricevuto.

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

