ZIZZANIA

Curiosità e Significato... La parola Zizzania è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Zizzania.

Perché la soluzione è Zizzania? Zizzania indica un'attitudine o un comportamento che provoca discordia e conflitti tra le persone. Deriva dalle piante infestanti che danneggiano i raccolti, ma in senso figurato rappresenta ciò che alimenta divisioni e tensioni. È spesso usata per descrivere voci, pettegolezzi o atteggiamenti che seminano discordia all’interno di gruppi o comunità. In breve, la zizzania è ciò che spezza l’armonia tra le persone.

Se ti sei imbattuto nella definizione "La semina chi sparge discordia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

