Quello della discordia fu assegnato a Venere - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : POMO

Significato/Curiosita : Quello della discordia fu assegnato a venere

La superiorità della dea venere, simbolo di amore e di concordia, sul dio marte, simbolo di odio e discordia (era infatti il dio della guerra per gli... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pomo (disambigua). in botanica, il pomo (dal latino pomum) è il falso frutto di alcune piante comprese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

