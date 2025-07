La parte della chiesa in fondo alla navata maggiore nei cruciverba: la soluzione è Abside

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La parte della chiesa in fondo alla navata maggiore' è 'Abside'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABSIDE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Abside più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Abside.

Perché la soluzione è Abside? L'abside è l'area semicircolare o poligonale che si trova alla fine della navata principale di una chiesa, spesso dietro l'altare. È uno spazio dedicato al coro o alle funzioni liturgiche più importanti, decorato con mosaici, affreschi o vetrate colorate. Questo elemento architettonico contribuisce a definire la struttura e l'atmosfera sacra dell'edificio religioso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È nella navata centrale della chiesaIn chiesa zona dove e è spesso l altare maggioreParte scolpita che sporge dal fondoSta in fondo alla navata centraleParte semicircolare della chiesa dietro all altare

Hai trovato la definizione "La parte della chiesa in fondo alla navata maggiore" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

B Bologna

S Savona

I Imola

D Domodossola

E Empoli

A O I P G R A E H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AREOPAGHI" AREOPAGHI

