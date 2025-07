È in fondo alla navata nei cruciverba: la soluzione è Abside

ABSIDE

Altre soluzioni: ALTARE

Curiosità e Significato di Abside

Perché la soluzione è Abside? L’abside è l’area semicircolare situata alla fine della navata di una chiesa, spesso dietro l’altare. È uno spazio sacro, decorato e dedicato alle funzioni liturgiche, e rappresenta il cuore spirituale dell’edificio religioso. Con la sua forma arcuata, l’abside crea un senso di chiusura e sacralità, rendendo evidente il suo ruolo centrale nel rituale e nell’architettura ecclesiastica.

Come si scrive la soluzione Abside

Hai davanti la definizione "È in fondo alla navata" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

B Bologna

S Savona

I Imola

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A E T R A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TASSARE" TASSARE

