In chiesa zona dove e è spesso l altare maggiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In chiesa zona dove e è spesso l altare maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ABSIDE

Significato/Curiosita : In chiesa zona dove e e spesso l altare maggiore

altare (l'até nel dialetto altarese, l'atò in savonese e artâ in genovese) è un comune italiano di 1 930 abitanti della provincia di savona in liguria... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «abside» wikimedia commons contiene immagini o altri file su abside abside, su treccani.it – enciclopedie on line... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

