La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il sapore che pizzica in bocca' è 'Piccante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PICCANTE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Piccante? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Piccante.

Perché la soluzione è Piccante? Piccante descrive un sapore che provoca una sensazione di bruciore o pizzicore in bocca, tipico di spezie come il peperoncino. È un termine usato per indicare alimenti o condimenti che stimolano le papille gustative con un tocco forte e deciso. Questa caratteristica rende i piatti più vivaci e pieni di carattere, aggiungendo un tocco di intensità alla cucina.

Hai davanti la definizione "Il sapore che pizzica in bocca" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

