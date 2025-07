Il primo finisce il 30 giugno nei cruciverba: la soluzione è Semestre

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il primo finisce il 30 giugno' è 'Semestre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEMESTRE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Semestre più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Semestre.

Perché la soluzione è Semestre? Semestre indica un periodo di sei mesi, spesso usato in ambito scolastico o accademico per suddividere l'anno in due parti. Ad esempio, il primo semestre termina il 30 giugno, segnando la fine della prima metà dell'anno scolastico. È un termine che aiuta a organizzare e pianificare attività, esami o periodi di studio. Un modo semplice per dividere il tempo in blocchi più gestibili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Finisce il 30 o il 31Il 30 giugno si celebrano i primi della chiesaGiovanni Primo Ministro fra 800 e 900Desiderato il primo caduto a CalatafimiFinisce pigiata

Se "Il primo finisce il 30 giugno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

