Il José premio Nobel per la letteratura 1998 nei cruciverba: la soluzione è Saramago

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il José premio Nobel per la letteratura 1998' è 'Saramago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SARAMAGO

Perché la soluzione è Saramago? José Saramago, premio Nobel per la letteratura nel 1998, è uno degli scrittori più innovativi e riconosciuti al mondo. La sua opera unisce fantasia, critica sociale e uno stile unico, capace di coinvolgere e far riflettere i lettori. È simbolo di libertà creativa e di una narrativa che sfida i compromessi, lasciando un'impronta indelebile nel panorama letterario internazionale.

Hai trovato la definizione "Il José premio Nobel per la letteratura 1998" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

