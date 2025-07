Girare sul perno nei cruciverba: la soluzione è Ruotare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Girare sul perno' è 'Ruotare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUOTARE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Ruotare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ruotare? Girare sul perno significa ruotare o far ruotare attorno a un punto fisso, come il perno di una porta o di un meccanismo. È un modo semplice per indicare il movimento rotatorio di un oggetto attorno a un asse stabile. Questa espressione si utilizza spesso in contesti tecnici e quotidiani per descrivere l'azione di far girare qualcosa in modo controllato.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Girare sul perno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

U Udine

O Otranto

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

