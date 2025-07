Frasi che si citano nei cruciverba: la soluzione è Detti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Frasi che si citano' è 'Detti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DETTI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Detti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Detti.

Perché la soluzione è Detti? Detti sono frasi brevi e spesso condivise che esprimono saggezza, consigli o osservazioni sulla vita. Sono citazioni popolari tramandate nel tempo, spesso usate per trasmettere un insegnamento o un pensiero in modo semplice ed efficace. In breve, i detti sono le parole che si citano per riflettere, ispirare o far sorridere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si citano prima delle altreSi citano spesso con i taliSi citano con gli oneriSi citano con gli erroriSi citano con gi altri

Se "Frasi che si citano" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

