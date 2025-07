È riservata ai mezzi pubblici nei cruciverba: la soluzione è Corsia Preferenziale

CORSIA PREFERENZIALE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 19 lettere Corsia Preferenziale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Corsia Preferenziale? CORSIA PREFERENZIALE indica una fila riservata ai mezzi pubblici, come autobus e tram, per facilitare la salita e la discesa senza intralciare il traffico generale. Si tratta di uno spazio dedicato che permette ai veicoli del trasporto pubblico di muoversi più rapidamente e con maggiore comodità. Questo sistema favorisce un trasporto più efficiente e sostenibile per tutti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Forma di governo riservata ai nobiliLo è la corsia su cui transitano i mezzi pubblici nelle cittàAbolite come le fermate dei mezzi pubbliciOscillano sui mezzi pubblici ogni giornoDanno adito ai giardini pubblici

Stai cercando la risposta alla definizione "È riservata ai mezzi pubblici"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

I Imola

A Ancona

P Padova

R Roma

E Empoli

F Firenze

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

