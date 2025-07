Corteggiavano Penelope nei cruciverba: la soluzione è Proci

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Corteggiavano Penelope' è 'Proci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROCI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Proci, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Proci? Procì indica coloro che corteggiavano Penelope durante l'assenza di Ulisse, sperando di conquistarla. Nel linguaggio moderno, può riferirsi a chi si impegna in tentativi continui per ottenere qualcosa o qualcuno. È un termine che richiama le attese e le speranze di chi si sforza di convincere o conquistare, come i pretendenti dell'antica leggenda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Cantò la virtù di PenelopeLo sposo di PenelopeLe estremità di PenelopePenelope non la portò mai a termineLa patria di Penelope e Telemaco

P Padova

R Roma

O Otranto

C Como

I Imola

