La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La patria di Penelope e Telemaco' è 'Itaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ITACA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La patria di Penelope e Telemaco" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La patria di Penelope e Telemaco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Itaca? Itaca è un’isola greca conosciuta principalmente come il luogo di origine di Penelope e Telemaco, personaggi dell’Odissea. Questa terra rappresenta un simbolo di casa e di ritorno, un punto di riferimento di speranza e di identità per chi si allontana. Con le sue coste selvagge e il paesaggio incantato, è un’icona di rinascita e di radici profonde. Gli antichi miti e le leggende si intrecciano con il suo fascino intramontabile.

La soluzione associata alla definizione "La patria di Penelope e Telemaco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La patria di Penelope e Telemaco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Itaca:

I Imola T Torino A Ancona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La patria di Penelope e Telemaco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

