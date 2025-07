Bjorn, grande ex tennista nei cruciverba: la soluzione è Borg

BORG

Curiosità e Significato...

Perché la soluzione è Borg? Bjorn, grande ex tennista, si riferisce a Björn Borg, leggenda svedese del tennis degli anni '70 e '80. Conosciuto per il suo stile elegante e la sua tenacia, è stato uno dei più grandi campioni di sempre. La sua carriera ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello sport, rendendolo un'icona eterna del tennis mondiale.

Hai davanti la definizione "Bjorn, grande ex tennista" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

O Otranto

R Roma

G Genova

N A P E M Mostra soluzione



