La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Appassionata disputa' è 'Querelle'.

QUERELLE

Curiosità e Significato di Querelle

Hai risolto il cruciverba con Querelle? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Querelle.

Perché la soluzione è Querelle? Querelle indica una discussione accesa, un confronto animato spesso caratterizzato da divergenze di opinioni o opinioni contrastanti. È un termine che richiama scontri verbali o polemiche, anche se non necessariamente violente. In breve, rappresenta un confronto acceso tra persone o gruppi che non condividono la stessa visione, alimentando tensioni e dibattiti. È un modo per descrivere le dispute più vive e appassionate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un appassionata disputaAvversari in una disputadel Saracino: si disputa ad ArezzoAppassionata sportivaVi si disputa il più noto palio

Come si scrive la soluzione Querelle

Se ti sei imbattuto nella definizione "Appassionata disputa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Q Quarto

U Udine

E Empoli

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

