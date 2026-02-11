Tra le sue vie si disputa un tortuoso GP di Formula 1
SOLUZIONE: MONTECARLO
Perché la soluzione è Montecarlo? Montecarlo è un famoso circuito di Formula 1 situato sulle strade strette e tortuose della città, noto per le sue curve impegnative e i panorami mozzafiato sul mare. È una delle tappe più prestigiose del campionato, attirando piloti e appassionati da tutto il mondo. La sua storia ricca di emozioni e sfide lo rende un simbolo di eleganza e adrenalina nel motorsport.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tra le sue vie si disputa un tortuoso GP di Formula 1" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tra le sue vie si disputa un tortuoso GP di Formula 1". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Le 10 lettere della soluzione Montecarlo:
