Sara Verdi | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Appassionata studiosa' è 'Cultrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CULTRICE

Curiosità e Significato di Cultrice

La parola Cultrice è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cultrice.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Appassionata sportivaStudiosa dei problemi della comunitàUn appassionata disputaColtivano i moti dell animo con appassionata tenerezzaStudiosa delle fonti letterarie

Come si scrive la soluzione Cultrice

Hai trovato la definizione "Appassionata studiosa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 8 lettere della soluzione Cultrice:
C Como
U Udine
L Livorno
T Torino
R Roma
I Imola
C Como
E Empoli

