Abbandonare un posto, far fagotto nei cruciverba: la soluzione è Andarsene

Home / Soluzioni Cruciverba / Abbandonare un posto, far fagotto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Abbandonare un posto, far fagotto' è 'Andarsene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANDARSENE

Curiosità e Significato di Andarsene

Hai risolto il cruciverba con Andarsene? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Andarsene.

Perché la soluzione è Andarsene? Andarsene significa lasciare un luogo o una situazione, spesso in modo deciso o definitivo. È un'espressione che indica l'atto di andarsene via, abbandonando ciò che si sta facendo o dove si è presenti. Può essere usato sia in senso letterale, come uscire da una stanza, sia in senso figurato, come allontanarsi da una situazione difficile. Insomma, rappresenta il gesto di partire per cambiare scenario o sfuggire a qualcosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Abbandonare momentaneamente il proprio postoEssere già sul postoCollocato postoUn posto appartato dove rilassarsi e riposarsiUn posto d onore per gli invitati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Andarsene

La definizione "Abbandonare un posto, far fagotto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

S Savona

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A G N B B O O I F S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FABBISOGNO" FABBISOGNO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.