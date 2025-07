Abbandonare la competizione nei cruciverba: la soluzione è Ritirarsi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Abbandonare la competizione' è 'Ritirarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RITIRARSI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Ritirarsi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ritirarsi? Ritirarsi significa abbandonare volontariamente una gara o un impegno, smettendo di parteciparvi temporaneamente o definitivamente. È un modo per lasciare il posto a qualcun altro o per prendersi una pausa, spesso motivata da esigenze personali o strategiche. In ambito sportivo o competitivo, rappresenta l’atto di uscire dalla scena, lasciando spazio ad altri di emergere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Natante da competizioneNota competizione ciclistica del Bel PaeseLa si getta per abbandonareAllontanarsi abbandonare un luogoVigila sul regolare svolgimento di una competizione sportiva

