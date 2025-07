Vi si ricorre per non avere la casa fredda nei cruciverba: la soluzione è Teleriscaldamento

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Vi si ricorre per non avere la casa fredda' è 'Teleriscaldamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELERISCALDAMENTO

Curiosità e Significato di Teleriscaldamento

Approfondisci la parola di 17 lettere Teleriscaldamento: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Teleriscaldamento? Il teleriscaldamento è un sistema di distribuzione del calore che fornisce energia termica a più edifici attraverso una rete di tubazioni. È ideale per mantenere le case calde e confortevoli durante i freddi mesi invernali, evitando ambienti freddi e risparmiando energia. Grazie a questa soluzione efficiente, possiamo dire addio alle case ghiacciate e vivere in ambienti più accoglienti.

Come si scrive la soluzione Teleriscaldamento

Hai davanti la definizione "Vi si ricorre per non avere la casa fredda" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R V A A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AVARIA" AVARIA

