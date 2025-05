Vi si trova Rovaniemi casa di Babbo Natale nei cruciverba: la soluzione è Lapponia

LAPPONIA

Curiosità e Significato di "Lapponia"

La parola Lapponia è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lapponia.

La Lapponia è una regione situata nel nord della Finlandia, famosa per i suoi paesaggi innevati, la cultura sami e le attività invernali. Rovaniemi, il capoluogo dell'area, è conosciuto come la casa di Babbo Natale, attirando visitatori per la sua atmosfera magica e le tradizioni natalizie. Qui, è possibile incontrare Babbo Natale durante tutto l'anno.

Come si scrive la soluzione: Lapponia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vi si trova Rovaniemi casa di Babbo Natale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

P Padova

P Padova

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I A R C C T E Mostra soluzione



