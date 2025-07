Una marionetta siciliana nei cruciverba: la soluzione è Pupo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una marionetta siciliana' è 'Pupo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PUPO

Curiosità e Significato di Pupo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Pupo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pupo? PuPo è un termine che può richiamare l'immaginario delle marionette, simboli di tradizione e teatro popolare. In modo più colloquiale, si usa anche per indicare una persona ingenua o facilmente manipolabile, come una marionetta nelle mani di altri. Quindi, pupo rappresenta anche la figura di chi si lascia guidare senza opposizione, rendendolo un termine ricco di sfumature culturali e sociali.

Una targa sicilianaTarga gara sicilianaLa pasta con le melanzane della cucina sicilianaUna perla sicilianaFrittella siciliana a base di farina di ceci

Come si scrive la soluzione Pupo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una marionetta siciliana", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

U Udine

P Padova

O Otranto

